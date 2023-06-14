Вадим Самойлов исполнил хиты «Агаты Кристи» перед участниками СВО в самарском госпитале

Артист поблагодарил военнослужащих за героизм и пожелал им скорейшего выздоровления.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед участниками специальной военной операции, проходящими реабилитацию в Самарском военном госпитале. Артист исполнил популярные песни из репертуара группы.

Военнослужащие не только слушали, но и с удовольствием подпевали знакомым мотивам.

«Я считаю, что артист обязан проходить через такие концерты. Если вспоминать историю Великой Отечественной войны, то сколько артистов приезжало и выступало прямо на самом переднем крае. Это наш гражданский и человеческий долг», - отметил Самойлов.

В завершение концерта солист поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм, проявленные в зоне спецоперации, а также пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Ранее в филиале госпиталя имени Николая Бурденко перед военнослужащими выступила певица Юта, а также артисты Центрального академического театра Российской армии Андрей Кочинов и Илья Баранов.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.