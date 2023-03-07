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В филиале госпиталя Бурденко прошел концерт, приуроченный к 8 Марта

12:42 07.03.2023
Артисты поздравили с наступающим праздником всех женщин - сотрудников госпиталя.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта, в филиале ГВКГ имени Николая Бурденко прошел концерт. Перед зрителями выступили артисты Центрального академического театра Российской армии в лице певицы Юты, а также артистов Андрея Кочинова и Ильи Баранова.

Послушать программу были приглашены участники спецоперации, проходящие курс лечения, а также врачи и медсестры. В программе концерта прозвучали композиции «Жили-были», «Любимый мой», «Zа жизнь», «За Россию!», «Мужчина-защитник», «Струна», «Я буду ждать тебя».

Андрей Кочинов и Илья Баранов исполнили романсы, песни военных лет, отрывки из поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского.

После концерта артисты вручили цветы женщинам, работающим в госпитале, и поблагодарили их за помощь, которую они оказывают нашим военнослужащим.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск «Восток» поздравили с праздником женщин, которые работают на передовой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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