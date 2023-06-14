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Российские артиллеристы уничтожили боевиков, которые обстреливали Белгородскую область

03:30 14.06.2023
Выявлять цель и корректировать огонь помогают беспилотники.
Российские артиллеристы уничтожили боевиков, которые обстреливали Белгородскую область
© Фото: Минобороны России
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В ходе проведения специальной операции артиллеристы Западного военного округа из гаубиц Д-30 и «Мста-Б» ликвидируют националистов, обстреливающих Белгородскую область. В рамках контрбатарейной борьбы они выявляют позиции боевиков и точечными ударами уничтожают орудия, минометы и скопления живой силы противника. Кадры боевой работы показало Министерство обороны Российской Федерации.

Также артиллеристы разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, уничтожают огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и техники националистов. Работают расчеты гаубиц круглосуточно. Выявлять цель и корректировать огонь помогают беспилотники.

«Наша задача - быстро выявить цель и нанести огневое поражение. Противник за час несколько раз меняет позиции», - говорит командир батареи с позывным «Кама».

Настрой у всех расчетов боевой. Все стараются принести свой вклад в победу.

«В нашу задачу входит уничтожение живой силы противника, ДРГ, бронетехники и других целей, которые определяет командование. Враг не дремлет. Поэтому работать приходится достаточно много. Поставленные задачи выполняем в полном объеме. Настроение хорошее, боевое. Все парни слаженно работают», - отмечает командир орудия Д-30 с позывным «Следак».

Военнослужащие артиллерийских подразделений группировки войск «Запад» за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе отражения террористических атак киевским режимом в отношении гражданского населения награждены государственными наградами.

«Родина меня ценит. Недавно вызвали в штаб и вручили Медаль Жукова. Я даже не знаю, какие у меня были чувства. Но, самое главное, была мотивация, чтобы работать дальше. Командование ценит твои труды. Эта медаль для меня была неожиданной», - рассказал командир орудия Д-30 с позывным «Следак».

Ранее «Звезда» рассказывала, как российские самоходные гаубицы «Мста-С» дают отпор боевикам в Запорожье. В результате нескольких дней ожесточенных боев на Ореховском направлении украинские националисты потеряли десятки единиц техники и сотни бойцов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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