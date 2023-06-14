Т-90 прямой наводкой и с закрытых позиций подавили огневые точки боевиков
Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боевой работы экипажа танка Т-90 Южного военного округа в ходе специальной операции. Бойцы уничтожают огневые точки, укрепленные позиции и бронетехнику украинских националистов.
Танкисты работают как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Они обеспечивают мощную огневую поддержку штурмовым пехотным подразделениям. Для разведки целей, а также корректировки огня применяются беспилотники.
«Боекомплект впустую не расходуется. Четко работаем по целям. Снайперская работа. Орудие хорошее. Прицелы новые, электронные. Куда прицелился, туда попал», - говорит заместитель командира батальона с позывным «Балтика»
Напомним, накануне российский президент Владимир Путин назвал танк Т-90 лучшим в мире. Глава государства отметили, что боевая машина точнее своих зарубежных аналогов и более защищенная.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.