Т-90 прямой наводкой и с закрытых позиций подавили огневые точки боевиков

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боевой работы экипажа танка Т-90 Южного военного округа в ходе специальной операции. Бойцы уничтожают огневые точки, укрепленные позиции и бронетехнику украинских националистов.

Танкисты работают как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Они обеспечивают мощную огневую поддержку штурмовым пехотным подразделениям. Для разведки целей, а также корректировки огня применяются беспилотники.

«Боекомплект впустую не расходуется. Четко работаем по целям. Снайперская работа. Орудие хорошее. Прицелы новые, электронные. Куда прицелился, туда попал», - говорит заместитель командира батальона с позывным «Балтика»

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин назвал танк Т-90 лучшим в мире. Глава государства отметили, что боевая машина точнее своих зарубежных аналогов и более защищенная.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.