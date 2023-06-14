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Т-90 прямой наводкой и с закрытых позиций подавили огневые точки боевиков

07:05 14.06.2023
Танкисты обеспечивают мощную огневую поддержку штурмовым пехотным подразделениям.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боевой работы экипажа танка Т-90 Южного военного округа в ходе специальной операции. Бойцы уничтожают огневые точки, укрепленные позиции и бронетехнику украинских националистов.

Танкисты работают как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Они обеспечивают мощную огневую поддержку штурмовым пехотным подразделениям. Для разведки целей, а также корректировки огня применяются беспилотники.

«Боекомплект впустую не расходуется. Четко работаем по целям. Снайперская работа. Орудие хорошее. Прицелы новые, электронные. Куда прицелился, туда попал», - говорит заместитель командира батальона с позывным «Балтика»

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин назвал танк Т-90 лучшим в мире. Глава государства отметили, что боевая машина точнее своих зарубежных аналогов и более защищенная.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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