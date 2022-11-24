Сербия и Косово достигли соглашения по вопросу автомобильных номеров

Стороны договорились, что Белград прекратит выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Приштина не будет обязывать косовских сербов перерегистрировать автомобили.

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Сербия и Косово пришли к соглашению по проблеме автомобильных номеров, чтобы предотвратить дальнейшее развитие конфликта. Об этом рассказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств», - написал он в Twitter.

Боррель добавил, что пригласит стороны обсудить следующие шаги в ближайшее время.

С 22 ноября Приштина должна была ввести штрафы за сербские автомобильные номера. Однако власти Косово отложили введение этой меры на двое суток.