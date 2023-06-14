Российские артиллеристы сорвали попытку противника провести ротацию под Кременной

В районе Кременной наши десантники уничтожают технику противника используя различные вооружения, начиная от противотанковых ракет, заканчивая гранатами, сброшенными с дронов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Мобильные расчеты ПТРК наших десантников наносят внезапные разящие удары по украинским боевикам. Использование противотанковых управляемых ракет показывает себя очень эффективно в зоне СВО. Оператор комплекса должен вести ракету джойстиком до самого поражения цели.

На кадрах, снятых с коптера, показано, как ракета поражает движущийся на скорости бронеавтомобиль ВСУ. После этого меткого попадания видно, что два боевика успевают выпрыгнуть из горящей техники. Судьба остальных печальна - подбитый бронеавтомобиль самопроизвольно катится назад.

Съемочная группа «Звезды» побывала на одном из участков боевых действий. Артиллеристы-десантники дожидаются пока противник начнет проводить ротацию и бьют в то место, где происходит у них смена. Об интенсивности боевой работы свидетельствует большое количество гильз рядом с орудием.

В районе Кременной наши бойцы ВДВ не менее эффективно используют и ствольную артиллерию. На кадрах с дрона снято, как гаубица поражает бронетехнику противника, находившуюся в движении. Это очень сложная цель и ювелирная работа.

Работа беспилотной авиации ВДВ также кипит постоянно. Операторы дронов только и успевают менять аккумуляторы и подвешивать гранаты. Неприятель боится наших дронов на переднем крае, как огня. Эти птицы для них предвестники беды. Камера коптера зафиксировала, как боевик ВСУ в панике мечется по окопам, пытаясь спрятаться. На других кадрах показано, как на размокшей дороге увязла техника неприятеля, но тут же начинается бомбардировка.

«Работа требует усидчивости и внимательности. Сидеть целый день наблюдать - тоже большой труд. Нужно быть внимательным и не пропустить ничего важного», - пояснил оператор квадрокоптера с позывным Легион.

Позиции десантников на переднем крае - это неприступная крепость, разветвленная сеть инженерных сооружений, через которые муха не пролетит.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.