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В Москве стартовала спартакиада Минобороны РФ по городошному спорту

Ян Брацкий
22:28 14.06.2023
Соревнования пройдут в год 100-летия ЦСКА и городошного спорта.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сборные команды Центральных органов военного управления по городошному спорту приняли участие в спартакиаде Министерства обороны России. Мероприятие стартовало в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА и собрало десятки любителей азартной и увлекательной игры. Примечательно, что соревнования проходят в год 100-летия ЦСКА и городошного спорта.

«Девиз столетия, мы подумали и пришли к единогласному мнению, что девиз столетия городошного спорта: "Искусство побеждать". В этом кроется глубокий смысл. Философия самой игры не только в том, чтобы выбить противника, но и в умении сплачиваться, мыслить стратегически и на перспективу. Все эти важные качества нужны нам, особенно сейчас», - обратилась к участникам спартакиады президент Федерации городошного спорта Надежда Павлова.

В спартакиаде примут участие 20 команд структурных подразделений ЦОВУ Минобороны России. Лучших определят в командном и личных зачетах.

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу вручил ЦСКА полковую чашу - знак воинской доблести. В год 100-летия со дня образования клуба это событие является символом единения всех спортсменов и тренеров, сказал министр. Глава оборонного ведомства также поздравил армейцев с вековым юбилеем ЦСКА.

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