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Шойгу вручил ЦСКА полковую чашу

Дмитрий Трунов
09:00 29.05.2023
Глава Минобороны поблагодарил ветеранов армейского спорта, тренеров и всех, кто сумел заслужить высокое доверие к Центральному спортивному клубу армии за 100 лет его существования.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил ЦСКА полковую чашу - знак воинской доблести. Вручение прошло в год 100-летия со дня образования клуба. На торжественной церемонии в Национальном центре управления обороной РФ чашу из рук министра обороны России получил начальник ЦСКА полковник Артем Громов.

«Я вас поздравляю с вручением полковой чаши. Думаю, что она будет являться символом единения всех спортсменов и тренеров, да и в целом всего армейского спорта», - сказал Шойгу, обращаясь к личному составу ЦСКА.

Глава Минобороны поблагодарил ветеранов армейского спорта, тренеров и всех, кто заслужил высокое доверие к Центральному спортивному клубу армии за 100 лет его существования.

Полковая чаша выполнена в виде пятилучевой звезды. На наружной поверхности звезды нанесена гравировка пиктограмм 49 видов спорта, четырех видов пятиборья и триатлона. По периметру наружной чаши в верхней части расположен наградной текст.

Поверхность внутренней чаши позолочена, внутри установлено пять олимпийских колец в виде переплетенных лавровых венков, а над кольцами установлена эмблема ЦСКА. На подиуме расположены орден Александра Невского, орден Ленина и шесть исторических эмблем.

Войсковая (корабельная) чаша изготавливается из серебристого металла с золотистой внутренней поверхностью, на нее наносится эмблема воинской части, сведения о значимых событиях боевого пути и заслугах, а также дата ее вручения.

Кроме того, в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в Москве привели к военной присяге военнослужащих пяти спортивных рот.

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