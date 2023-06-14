В Казани загорелась кровля пятиэтажного жилого дома

© Видео: strnov, ВКонтакте © Фото: strnov, ВКонтакте

Кровля жилой пятиэтажки вспыхнула в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления республиканского МЧС.

«В 18:35 мск поступило сообщение о пожаре на кровле пятиэтажного жилого дома по ул. Чехова, д. 8/2 в Казани. Подразделения Казанского гарнизона реагировали по 2-му номеру вызова», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Видео с места инцидента многочисленные очевидцы публикуют в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как кровля дома горит по всей площади. Над местом пожара поднимается густой черный дым. По предварительной информации, пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее в Ростовской области вспыхнула кровля одного из энергоблоков Новочеркасской ГРЭС. Из-за инцидента работу станции пришлось приостановить, что сказалось на электроснабжении Новочеркасска и Ростова. В результате ЧП пострадали три работника ГРЭС, остальной персонал эвакуирован.