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Путин встретился с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом

Дмитрий Трунов
19:45 14.06.2023
Президент отметил, что сотрудничество Москвы и Гаваны должно развиваться по всем направлениям.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Республики Куба Мануэлем Марреро Крусом. Российский лидер отметил особый союзнический, долговременный, столько десятилетий назад сложившийся характер отношений двух стран.

«Вы знаете, что к Острову свободы у нас в России особое отношение - всегда было и остается», - сказал глава государства.

Путин отметил, что сотрудничество Москвы и Гаваны должно развиваться по всем направлениям, о которых стороны договаривались: энергетика, туризм и другие направления, которые являются приоритетными.

«Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями, тем не менее, кубинский народ справляется с этим. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности», - сказал Владимир Путин.

Мануэль Марреро Крус передал российскому лидеру письмо от президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

«Мы видим в вашей стране настоящую силу, крепость, и мы очень гордимся вашей страной», - сказал премьер-министр Кубы.

Ранее Россия и Куба подписали соглашения о сотрудничестве в строительстве, энергетике и спорте. Представители двух стран подписали документы по итогам заседания межправительственной комиссии по российско-кубинскому торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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