Из-за приостановки работы ГРЭС в Ростове погасли светофоры

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В Новочеркасске частично нет электричества и не работают светофоры, аналогичная ситуация в Ростове, сообщает корреспондент «Звезды». Временные ограничения в подаче электроэнергии могут быть вызваны приостановкой работы Новочеркасской ГРЭС. Там сейчас тушат пожар на кровле между двумя энергоблоками.

В результате пожара пострадали трое сотрудников станции, они госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее начальник ростовского главка МЧС Сергей Филиппов сообщил, что внешнее воздействие на станцию исключено. Причиной ЧП, скорее всего, послужило нарушение технологический процессов. Более точную оценку эксперты дадут после детального обследования пепелища.