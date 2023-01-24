Блогеры Даша Корейка и Хилми Форкс стали фигурантами дела о пропаганде ЛГБТ

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Российские блогеры, публикующие видео под псевдонимами Даша Корейка (Максим Матвеев) и Хилми Форкс (настоящее имя неизвестно), стали фигурантами административного дела о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Правоохранители начали проверку молодых людей после обращения первого заместителя председателя Комитета Государственной думы по просвещению Яны Лантаровой.

«Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола". Проводится административное расследование», - говорится в ответе первого замглавы МВД Александра Горового на запрос депутата.

Также в отношении вышеуказанных блогеров идет процессуальная проверка, в результате которой станет известна правовая оценка их действий в соответствии со статьей 242 УК РФ «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

Первое дело по статье о запрете пропаганды ЛГБТ в России было заведено в этом месяце. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram. В своей публикации он обратил внимание на то, что издательство Popcorn Books не только не прекратило продавать книги, содержащие запрещенный контент, после принятия закона, но и стало добавлять на их обложки цитаты из статьи Конституции о свободе слова.