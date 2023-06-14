«Поиграли в футбол»: артиллерист рассказал об уничтожении украинских боевиков на поле
Командир орудия Д-30 с позывным Восток рассказал об уничтожении украинских боевиков в зоне специальной военной операции.
«Мы "поиграли в футбол". У противника была ротация личного состава, две-три машины подъехало на поле, выгружали личный состав. Тут начали работать мы, и они по всему полю от нас бегали», - сказал он.
По словам командира орудия, расчет произвел 15 выстрелов, в результате живая сила и техника противника были уничтожены.
Также Восток рассказал о случае, когда разведка заметила костер противника, после чего по этому месту наши артиллеристы открыли огонь.
Сегодня Минобороны в сводке сообщило о серьезных потерях неприятеля. Только с 4 июня на линии боевого соприкосновения противник потерял 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.