«Поиграли в футбол»: артиллерист рассказал об уничтожении украинских боевиков на поле

Командир орудия сообщил о ликвидации всего личного состава и техники противника. Но перед этим боевики побегали по полю от наших артиллеристов.

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Командир орудия Д-30 с позывным Восток рассказал об уничтожении украинских боевиков в зоне специальной военной операции.

«Мы "поиграли в футбол". У противника была ротация личного состава, две-три машины подъехало на поле, выгружали личный состав. Тут начали работать мы, и они по всему полю от нас бегали», - сказал он.

По словам командира орудия, расчет произвел 15 выстрелов, в результате живая сила и техника противника были уничтожены.

Также Восток рассказал о случае, когда разведка заметила костер противника, после чего по этому месту наши артиллеристы открыли огонь.

Сегодня Минобороны в сводке сообщило о серьезных потерях неприятеля. Только с 4 июня на линии боевого соприкосновения противник потерял 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.