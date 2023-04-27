В Петербурге спустили на воду пассажирский катамаран проекта «Котлин» для «Острова фортов»

Петербург и Кронштадт свяжут новые скоростные катамараны. Сегодня в Северной столице спустили на воду первое такое судно. Оно предназначено для перевозки посетителей музейно-исторического парка «Остров фортов».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Петербурге спустили на воду скоростной пассажирский катамаран «Форт Кроншлот» проекта 04580 («Котлин»). На церемонии спуска побывал корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

У катамарана два корпуса, что обеспечивает его остойчивость, мореходность и комфорт для пассажиров даже во время сильной качки. Суда предназначены для перевозки посетителей музейно-исторического парка «Остров фортов». Курсировать «Форт Кроншлот» будет от Дворцовой набережной до Кронштадта.

«Мы спускаем первый катамаран, который будет соединять Кронштадт с Петербургом. Это первый маршрут, который был проложен в Петербурге по воде, и это дань истории, которую мы восстанавливаем. До этого момента, конечно, было сообщение, но тем не менее своего собственного флота наш проект не имел, и вот сегодня первая такая ласточка спускается», - рассказала руководитель проекта «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Новые катамараны смогут развивать скорость около 60 километров в час, проходить под сводами петербургских мостов и перевозить по 200 пассажиров за один рейс. При этом 150 человек могут разместиться внутри салона, а остальные 50 - на открытой палубе. Катамараны позволяют по воде добраться от Кронштадта до Петербурга меньше, чем за час. Всего для этой линии сообщения планируется построить шесть судов проекта «Котлин».