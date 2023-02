В стране и мире Мантуров назвал сроки поставок самолетов SSJ New и МС-21 в страны ближнего и дальнего зарубежья Максим Крюков Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что в приоритете остается полное насыщение внутреннего рынка. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что у России появится возможность поставлять самолеты SSJ New и МС-21 отечественного производства в страны ближнего зарубежья после 2025 года, а в дальнее зарубежье - после 2027 года. «Сначала мы должны обеспечить внутренний рынок до конца. С учетом принятых всех решений президентом и правительством, с учетом консолидированного гражданского заказа, нам еще определенное количество лет отведено на работу на внутреннем рынке», - передает его слова РИА Новости. Глава Минпромторга отметил, что страны ближнего зарубежья сохраняют интерес к российским SSJ New и МС-21. «Дальнее зарубежье в краткосрочной перспективе нас сегодня не столь сильно интересует», - добавил он. Ранее министр промышленности и торговли заявил, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации на Украине выполняет задачи по поражению воздушных и наземных целей. Мантуров отметил, что успешное применение передовых авиационных комплексов в боевых действиях способствует росту заинтересованности в них на международном рынке. Экспертное мнение и аналитика