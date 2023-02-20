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Мантуров назвал сроки поставок самолетов SSJ New и МС-21 в страны ближнего и дальнего зарубежья

Максим Крюков
20:37 20.02.2023
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что в приоритете остается полное насыщение внутреннего рынка.
Мантуров назвал сроки поставок самолетов SSJ New и МС-21 в страны ближнего и дальнего зарубежья
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что у России появится возможность поставлять самолеты SSJ New и МС-21 отечественного производства в страны ближнего зарубежья после 2025 года, а в дальнее зарубежье - после 2027 года.

«Сначала мы должны обеспечить внутренний рынок до конца. С учетом принятых всех решений президентом и правительством, с учетом консолидированного гражданского заказа, нам еще определенное количество лет отведено на работу на внутреннем рынке», - передает его слова РИА Новости.

Глава Минпромторга отметил, что страны ближнего зарубежья сохраняют интерес к российским SSJ New и МС-21.

«Дальнее зарубежье в краткосрочной перспективе нас сегодня не столь сильно интересует», - добавил он.

Ранее министр промышленности и торговли заявил, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации на Украине выполняет задачи по поражению воздушных и наземных целей. Мантуров отметил, что успешное применение передовых авиационных комплексов в боевых действиях способствует росту заинтересованности в них на международном рынке.

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