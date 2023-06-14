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Мать детей, проживших 40 дней в колумбийских джунглях, села в самолет из-за измены мужа

Ян Брацкий
16:33 14.06.2023
Дети находились на борту самолета Cessna 206, который потерпел крушение 1 мая на юге Колумбии.
Мать детей, проживших 40 дней в колумбийских джунглях, села в самолет из-за измены мужа
© Фото: FuerzasMilCol, Twitter
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Мать четверых детей, которые дольше месяца бродили в колумбийских джунглях, оказалась на борту разбившегося самолета из-за измены мужа. Об этом заявил ее брат.

«Потрясенная мать четверых детей, найденных в джунглях Амазонки, узнала, что ее муж, с которым она прожила семь лет, изменял ей. И ничего не сказав семье, улетела с детьми в судьбоносное путешествие, в результате которого она погибла», - передает издание Daily Mail.

Ранее в джунглях было найдено место крушения легкомоторного самолета Cessna 206. Последний аварийный сигнал пилот борта отправил диспетчеру 1 мая. Искали самолет 40 дней. Когда место крушения обнаружили, то нашли рядом живыми четверых детей. Оба пилота и их мать погибли.

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