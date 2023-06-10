Детей, найденных спустя 40 дней после авиакатастрофы в джунглях, доставили в Боготу

Найденных в колумбийских джунглях спустя 40 дней после крушения самолета детей доставили в столичный госпиталь в Боготе.

© Фото: Chepa Beltran, Keystone Press Agency, Globallookpress

Четверо детей в возрасте 1, 4, 9 и 13 лет, которые провели в джунглях Колумбии 40 дней после крушения самолета, привезли на военном самолете в Боготу для оказания медпомощи. Об этом сообщила газета El Tiempo.

Согласно данным издания, дети в сопровождении родственников были доставлены в госпиталь. Отмечается, что несовершеннолетние сильно истощены.

Накануне президент Колумбии Густаво Петро сообщил об обнаружении детей, которые числились пропавшими без вести после авиакатастрофы 1 мая, живыми. Он обратил внимание на необходимость перевода детей на обычное питание, с чем могут возникнуть сложности, проверку их психологического и физического состояния врачами, так как они ослаблены.

Как сообщили военные, детей нашли на расстоянии 3,5 км от места падения самолета Cessna 206 первого мая. Согласно предварительный данным, на протяжении 40 дней они были предоставлены сами себе. Тела трех взрослых были найдены на месте крушения воздушного судна в середине мая.