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Кремль опроверг слова Лукашенко о якобы переговорах с Украиной про аренду Крыма

Андрей Аркадьев
16:15 14.06.2023
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что весной 2022 года Россия и Украина в рамках проекта стамбульского договора обсуждали аренду Крыма.
Кремль опроверг слова Лукашенко о якобы переговорах с Украиной про аренду Крыма
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Крым входит в состав России, неотъемлемая часть страны, Москва и Киев не вели переговоров в Стамбуле о долгосрочной аренде полуострова весной прошлого года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, это не так. Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что проект соглашения о прекращении боевых действий, обсуждавшийся делегациями России и Украины весной 2022 года в Стамбуле, включал в себя договоренности по Донбассу и «аренду» Крыма.

Также представитель Кремля ответил на сообщения украинских Telegram-каналов, касающиеся депутата Адама Делимханова. Он призвал дождаться правдивой информации. Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг новости о гибели депутата. По его словам, Делимханов жив и здоров.

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