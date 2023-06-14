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Депутат Госдумы Кузнецов заявил, что Делимханов жив и здоров

Максим Крюков
12:28 14.06.2023
Депутат ГД РФ Дмитрий Кузнецов заявил, что спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин разговаривал с Делимхановым.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: duma.gov.ru
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Депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов жив и здоров. Об этом «Звезде» рассказал член Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов, ссылаясь на заявление спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

«Я тут ориентируюсь на спикера. Он сказал, что несколько минут назад разговаривали с нашим коллегой, с Адамом. Жив и здоров и желает здоровья нам. То есть даже шутит, примерно так», - сказал Кузнецов.

Ранее в украинских Telegram-каналах стала появляться информация, что Делимханов погиб в результате обстрела со стороны националистов. В пресс-службе ЛДПР заявили, что парламентарий жив, он получил ранение.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал слухи о гибели политика. Он заявил, что Адам Делимханов не выходит на связь. Глава республики также обратился к украинской разведке с просьбой «предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар».

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