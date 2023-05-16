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В Москве начали тестировать виртуальную «Тройку»

Анна Назайкина
10:24 16.05.2023
С новым сервисом у пассажиров появится возможность полностью отказаться от пластиковой карты и оплачивать проезд с помощью телефона.
В Москве начали тестировать виртуальную «Тройку»
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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В Москве на турникетах в метро и МЦК начали проводить тестирование виртуальной карты «Тройка». Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Как утверждается, сейчас работу системы проверяют на Кольцевой и Замоскворецкой линиях метрополитена, а также на Московском центральном кольце.

Сейчас сервис оценивают сотрудники ведомства, однако скоро его смогут опробовать и пассажиры.

Цифровой аналог «Тройки» можно будет создать в личном кабинете в приложения «Метро Москвы». Предполагается, что пассажиры будут сканировать на турникетах QR-код.

«С новым сервисом пассажиры смогут полностью отказаться от пластикового носителя и оплачивать проезд с помощью телефона», - приводятся слова главы департамента Максима Ликсутова.

Ранее столичная подземка отметила свое 88-летие. В честь этого праздника на Большой кольцевой линии прошел парад поездов.

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