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Балицкий заявил, что у Запорожской АЭС есть свои артезианские скважины

Максим Крюков
14:31 14.06.2023
По словам врио главы Запорожской области, даже если уровень воды на ЗАЭС упадет ниже 10 метров, работа станции будет осуществляться за счет своих артезианских скважин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, GlobalLookPress
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Запорожская атомная электростанция работает в полуштатном режиме, однако это не связано с трагедией на Каховской ГЭС. Об этом «Звезде» рассказал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Запорожская АЭС в настоящий момент работает в полуштатном режиме, она не выдает электричество на рабочие подстанции, к сожалению. Но это не связано с уходом воды, потому что до 10 метров мы нормально еще обеспечены. Слава богу, Советский Союз в свое время сделал достаточно большие заделы», - сказал он.

По словам врио главы региона, помимо воды, которая поступала на территорию станции из реки Днепр, у ЗАЭС есть свои артезианские скважины.

«Поэтому даже если уровень упадет ниже 10 метров, сейчас он - 11,34 м, мы сможем обеспечивать работу станции за счет своих артезианских скважин. В штатном режиме работают два блока, работают в общем-то сами на себя по 20-30%», - добавил Балицкий.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что спекуляции на тему угрозы безопасности Запорожской АЭС являются проявлением непрофессионализма или попыткой посеять панику. По его словам, станция оборудована независимыми системами охлаждения.

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