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«Тяжелый» снайпер морпехов ТОФ рассказал, что среди попадавшихся им целей были «иностранные полукомандиры»

Марина Крижановская
Михаил Андриянов-Зайцев
05:00 22.05.2023
«Тяжелые» снайперы работают крупнокалиберными винтовками российского производства на расстоянии до двух километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Южнодонецком направлении работает группа «тяжелых» снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). «Тяжелые» снайперы, в отличие от пехотных, работающих на средней и малой дистанции, способны поражать цели на более отдаленной дистанции, начиная от 1000 метров.

На расстоянии от 1000 до 2000 метров «тяжелые» снайперы крупнокалиберными винтовками отечественного производства с легкостью пробивают самые совершенные средства защиты пехоты. При необходимости они участвуют в штурмовых действиях, работая в непосредственной близости от противника. Их точный огонь вынуждает врага сдавать свои позиции.

«Ребята узнают нас, знают, как мы работаем. Противники - тоже ощущают нас и знают. Они двигаются только вперебежку и головы не высовывают выше среднего. Из окопов они практически перестали вылезать, потому что мы регулярно - и днем, и ночью - настигаем свою цель. Мы патрулируем сутками, двое суток, не двигаясь. И достигаем все-таки желаемого результата, в том числе и некоторых иностранных полукомандиров. Так скажем, маршалы офицерского состава попадались», - рассказал старший стрелок-снайпер «тяжелый» с позывным Лемур.

Борьба с украинскими националистами происходит в пригородах Угледара. Результативность ее такова, что с начала специальной военной операции группа «тяжелых» снайперов поразила более 600 подтвержденных целей. На счету командира группы более 100 целей. Стрелки уходят в долгосрочные рейды - до трех суток. Все это время они неподвижно находятся на своих позициях, ожидая подходящую цель.

Приоритетными целями являются операторы БПЛА, корректировщики огня, минометные расчеты, а также иностранные наемники и офицеры украинских националистов. Командир группы с позывным Ярый произвел выстрел на расстоянии 1800 метров и поразил наблюдателя из числа украинских боевиков.

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