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Пушилин заявил, что завод Ильича в Мариуполе готовится к запуску

Анна Касаткина
14:19 14.06.2023
Запуск предприятия станет подспорьем для экономики ДНР, отметил врио главы республики.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Завод Ильича в Мариуполе полностью разминирован и готовится в запуску, на месте же комбината «Азовсталь» появится индустриальный парк. Об этом «Звезде» на полях ПМЭФ рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Завод Ильича... уже на данный момент разминирован... идет сейчас подготовка к запуску данного предприятия. Как мы ранее планировали, завод Ильича будет восстановлен и будет работать, в отличие от завода "Азовсталь", на площадке которого нам предстоит построить индустриальный парк, экопарк», - сообщил он.

Пушилин уточнил, что оба проекта станут подспорьем для экономики ДНР.

Ранее врио главы ДНР рассказал, что разминирование территории металлургического комбината «Азовсталь» планируется завершить к лету 2024 года

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