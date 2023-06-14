В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пушилин: как бы противник ни старался, серьезно продвинуться не получается

Анна Назайкина
13:39 14.06.2023
Даже на самом сложном направлении, Южно-Донецком, украинским боевикам не удается добиться существенного продвижения.
Пушилин: как бы противник ни старался, серьезно продвинуться не получается
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Противнику не удается серьезно продвинуться, несмотря на все старания. Об этом «Звезде» на полях ПМЭФ заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Как бы противник ни старался, какое количество единиц техник ни задействовал бы, огромное количество личного состава, но тем не менее продвинуться на какие-то серьезные расстояния не получается», - сказал он.

Как отметил Пушилин, украинские боевики не могут добиться существенного продвижения даже на одном из наиболее сложных участков - речь идет о Южно-Донецком направлении.

Врио главы ДНР назвал ситуацию на этом направлении напряженной, но при этом в полной мере контролируемой.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:39 В стране и мире
Пушилин: как бы противник ни старался, серьезно продвинуться не получается
13:30 В стране и мире
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
12:56 В стране и мире
Видео
Володин опроверг информацию о гибели Делимханова
13:07 В стране и мире
Египет подал заявку на вступление в БРИКС
11:29 В стране и мире
Обстановку в Херсонской области после разрушения ГЭС признали ЧС федерального характера
Популярное
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Смертельный прыжок с парашютом рязанского бизнесмена в Коломне попал на видео
Видео
Путин назвал придурками тех, кто бьет по гражданским объектам
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
В Египте мумифицируют убившую россиянина акулу
Видео
«Товарищ Верховный главнокомандующий, я жив»: Путин вновь поговорил с награжденным Звездой Героя Жулановым
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.