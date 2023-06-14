Пушилин: как бы противник ни старался, серьезно продвинуться не получается

Даже на самом сложном направлении, Южно-Донецком, украинским боевикам не удается добиться существенного продвижения.

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Противнику не удается серьезно продвинуться, несмотря на все старания. Об этом «Звезде» на полях ПМЭФ заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Как бы противник ни старался, какое количество единиц техник ни задействовал бы, огромное количество личного состава, но тем не менее продвинуться на какие-то серьезные расстояния не получается», - сказал он.

Как отметил Пушилин, украинские боевики не могут добиться существенного продвижения даже на одном из наиболее сложных участков - речь идет о Южно-Донецком направлении.

Врио главы ДНР назвал ситуацию на этом направлении напряженной, но при этом в полной мере контролируемой.