Армия Опубликованы кадры работы расчетов БПЛА на Южно-Донецком направлении По словам командира подразделения, благодаря современным возможностям квадрокоптеров, корректировка координат стала обычным делом для экипажа. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Расчеты БПЛА Амурского общевойскового объединения ВВО круглосуточно наблюдают за противником на Южно-Донецком направлении. Соответствующие кадры предоставили в Минобороны России. ​При помощи усовершенствованных квадрокоптеров бойцы производят около десяти вылетов с целью своевременного обнаружения, выявления скопления и временных мест дислокации сил украинских боевиков. «Тот же самый Mavic - это очень хорошая возможность. Облегчает работу во много раз и ускоряет ее процесс. Корректировка координат становится обычным делом для нашего экипажа - он уже самостоятельно делает», - рассказал позывной Симба, командир подразделения. Полученные координаты новых целей операторы БПЛА передают на командный пункт, где решают наносить по выявленным целям огневой удар или нет. Выполняя боевую работу, расчеты дронов используют накопленный в ходе проведения спецоперации опыт противодействия системам РЭБ и ПВО. Профессионализм расчетов БПЛА, оперативность разведки и уничтожение полученных целей позволяют существенно снизить наступательный потенциал украинских боевиков. Ранее командующий 58-й армией ЮВО Попов раскрыл подробности ночного боя на Запорожском направлении. Украинские боевики хотели прорвать оборону, однако были остановлены мужеством подразделений ВС РФ. В ходе боя авиация обеспечивала поддержку с неба. За один вылет два вертолета почти уничтожали 5-7 танков. Удары с воздуха также наносились по бронетехнике противника. Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика