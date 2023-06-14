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Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию

Анна Касаткина
13:30 14.06.2023
Белорусский лидер отметил, что переговоры проходили нормально до тех пор, пока о них не узнали США.
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию после того, как она начала настаивать на продолжении переговоров о мире в Стамбуле. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам Лукашенко, президент Украины Владимир Зеленский предложил ему «поговорить» и прислал начальника Главного управления разведки страны Кирилла Буданова. После этого во Львове состоялась встреча с представителями Украины, включая нынешнего главу МИД, уточнил белорусский лидер.

«Ведем переговоры, вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают: давайте следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами», - рассказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что у него не будет никаких колебаний по применению тактического ядерного оружия в случае чьей-либо агрессии против республики. Лукашенко также выразил мнение, что «вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие», подчеркнув, что ТЯО является «оружием сдерживания».

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