Кадыров заявил, что Делимханов не выходит на связь
Ранее в ГД «Звезде» опровергли данные о его гибели, заявив, что он жив, однако был ранен.
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что депутат Государственной думы Адам Делимханов не выходит на связь.
«Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее в украинских пабликах появилась информация, что Делимханов погиб при обстреле. Впоследствии в Госдуме «Звезде» эти данные опровергли, заявив, что он жив, однако получил ранение.