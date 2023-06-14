В стране и мире Кадыров заявил, что Делимханов не выходит на связь Анна Назайкина Ранее в ГД «Звезде» опровергли данные о его гибели, заявив, что он жив, однако был ранен. © Фото: Саид Царнаев, РИА Новости Читайте нас на: Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что депутат Государственной думы Адам Делимханов не выходит на связь. «Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит», - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Ранее в украинских пабликах появилась информация, что Делимханов погиб при обстреле. Впоследствии в Госдуме «Звезде» эти данные опровергли, заявив, что он жив, однако получил ранение. Экспертное мнение и аналитика