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Генерал-лейтенант Алексеев: добровольцы восприняли с одобрением переход на контракт

13:17 14.06.2023
Министерство обороны РФ подписало контракты с еще десятью командирами бригад и отрядов добровольческого корпуса.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Сразу десять командиров бригад и отрядов добровольческого корпуса подписали контракты с Министерством обороны России. Новый статус бойцов, которые пошли защищать свою Родину, позволит им и их семьям получить все социальные гарантии. Кроме того, теперь подразделения получили официальный правовой статус и единые подходы к организации всестороннего обеспечения.

«Личным составом добровольческих формирований решение о повышении их статуса, в первую очередь предоставлении таких же льгот, которые предоставлены всем военнослужащим, участникам спецоперации, было принято с большим одобрением. Добровольцы увидели заботу государства, увидели, что их тяжелый ратный труд оценивается очень высоко, это дало дополнительное стимулирование на их работу на нашу победу», - сказал представитель Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Многие военнослужащие сейчас на передовой, поэтому подписывать контракты они будут по месту нахождения или во время ротации войск. Представители добровольческих бригад уверены, такие меры пойдут на пользу Вооруженным силам и самим подразделениям.

Напомним, приказом министра обороны России Сергея Шойгу все добровольческие организации, которые находятся в зоне СВО, до 1 июля должны подписать контракты с военным ведомством. При этом бойцы смогут выбрать, заключать индивидуальные договоры с добровольческими отрядами или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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