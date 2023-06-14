«Никогда не пил кофе с оленем»: корреспондент «Звезды» отведал необычный напиток на ПМЭФ-23
Оригинальными десертами на форуме угощают в арктической кофейне.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Кофе и мороженое с олениной подают на Петербургском международном экономическом форуме. Необычный напиток попробовал корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.
Вместо обычной корицы в кофе добавляют стружку из вяленой оленины. По словам основателя арктической кофейни Сергея Сербина, кофе получается питкий и полезный.
«Можно человеку говорить, который выпил этот кофе: "Я пил оленя, я ел кофе"», - пошутил он.
На гастрономический эксперимент решился и наш корреспондент.
«Очень оригинальный вкус. Никогда не пил кофе с оленем», - оценил Кутаренко.
Помимо кофе с олениной, в этом году на ПМЭФ-23 можно отведать десерты с кедровым молоком и щучьей икрой. Форум стартовал 14 июня, в нем принимают участие более 17 тысяч человек из 130 стран мира.