В Екатеринбурге 14-летняя школьница выпила крепкое пиво и умерла

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В Екатеринбурге школьница скончалась после того, как выпила крепкое пиво. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 14-летняя девочка пришла к своему знакомому, где они вместе выпили полтора литра крепкого пива. Спустя время она пожаловалась на плохое самочувствие. Ночью ее друг, обнаружив, что девочка тяжело дышит, вызвал скорую. По приезде врачи констатировали ее смерть. После было установлено, что 14-летняя школьница принимала антидепрессанты, которые несовместимы с алкоголем.

Также сообщается, что на теле девочки, которая воспитывалась в неполной семье матерью, следов насильственной смерти обнаружено не было. Точные причины смерти пока не установлены.

Накануне стало известно, что на Таймыре отец случайно застрелил трехлетнюю дочь, разряжая охотничье ружье. Инцидент произошел в 80 километрах от поселка Носок Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Родители девочки доставили ее в больницу с огнестрельными ранами в области головы и спины, однако врачам не удалось спасти ребенка.