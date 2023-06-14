В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Екатеринбурге 14-летняя школьница выпила крепкое пиво и умерла

Максим Крюков
11:14 14.06.2023
По данным Telegram-канала SHOT, девочка принимала антидепрессанты, несовместимые с алкоголем.
В Екатеринбурге 14-летняя школьница выпила крепкое пиво и умерла
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В Екатеринбурге школьница скончалась после того, как выпила крепкое пиво. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 14-летняя девочка пришла к своему знакомому, где они вместе выпили полтора литра крепкого пива. Спустя время она пожаловалась на плохое самочувствие. Ночью ее друг, обнаружив, что девочка тяжело дышит, вызвал скорую. По приезде врачи констатировали ее смерть. После было установлено, что 14-летняя школьница принимала антидепрессанты, которые несовместимы с алкоголем.

Также сообщается, что на теле девочки, которая воспитывалась в неполной семье матерью, следов насильственной смерти обнаружено не было. Точные причины смерти пока не установлены.

Накануне стало известно, что на Таймыре отец случайно застрелил трехлетнюю дочь, разряжая охотничье ружье. Инцидент произошел в 80 километрах от поселка Носок Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Родители девочки доставили ее в больницу с огнестрельными ранами в области головы и спины, однако врачам не удалось спасти ребенка.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:04 В стране и мире
Кадыров заявил, что Делимханов не выходит на связь
11:29 В стране и мире
Обстановку в Херсонской области после разрушения ГЭС признали ЧС федерального характера
10:38 ОПК
Путин поручил принять меры для участия ВЭБ в финансировании инноваций в сфере беспилотников
10:43 В стране и мире
Сальдо доложил Путину о работе по ликвидации аварии на Каховской ГЭС
10:42 В стране и мире
Виновный в разливе бензина на Лене танкер уплыл из Иркутской области
Популярное
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Видео
Путин назвал придурками тех, кто бьет по гражданским объектам
Смертельный прыжок с парашютом рязанского бизнесмена в Коломне попал на видео
Лукашенко заявил, что еще жив и будет жить
В Египте мумифицируют убившую россиянина акулу
Видео
«Товарищ Верховный главнокомандующий, я жив»: Путин вновь поговорил с награжденным Звездой Героя Жулановым
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.