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На Таймыре отец случайно застрелил трехлетнюю дочь, разряжая охотничье ружье

Максим Крюков
08:27 13.06.2023
Инцидент произошел в 80 километрах от поселка Носок Таймырского Долгано-ненецкого муниципального района.
На Таймыре отец случайно застрелил трехлетнюю дочь, разряжая охотничье ружье
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту гибели трехлетней девочки, которая находилась на рыболовецкой точке «Дерябино» в 80 километрах от поселка Носок Таймырского Долгано-ненецкого муниципального района вместе со своей семьей.

«В какой-то момент ее отец в ходе разрядки незаконно хранящегося у него охотничьего ружья произвел выстрел в свою дочь», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале краевой прокуратуры.

Отмечается, что родители девочки доставили ее в больницу с огнестрельными ранами в области головы и спины, однако врачам не удалось спасти ребенка.

Помимо установления причин произошедшего, прокуратура проведет проверку в отношении принятых сотрудниками правоохранительных органов мер по выявлению и пресечению фактов незаконного использования и хранения огнестрельного оружия на территории района.

Накануне в столичной прокуратуре заявили, что в подвале частного домовладения в поселении Сосенское в Новой Москве было найдено присыпанное землей тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Сообщалось, что убитым оказался депутат Александр Колодич из Югры. Также в доме находилась женщина, которую с телесными повреждениями госпитализировали в медучреждение.

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