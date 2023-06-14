Путин поручил принять меры для участия ВЭБ в финансировании инноваций в сфере беспилотников

Президент России поручил до 1 сентября принять исчерпывающие меры, которые обеспечат интеграцию беспилотников в единое воздушное пространство страны.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для участия ВЭБ в финансировании разработки инноваций, включая и тему беспилотников. Это, согласно президентскому поручению, необходимо сделать до 15 июля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме этого, Путин поручил до 1 сентября принять исчерывающие меры, которые обеспечат интеграцию беспилотников в единое воздушное пространство России.

Уточняется, что правительство должно будет рассмотреть, в том числе, вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения. Среди целей называется противодействие противоправному применению беспилотников.

Ранее Путин назвал придурками тех, кто бьет по гражданским объектам.