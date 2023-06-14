Армия Армия Армия

Российский танкист на поле боя прикрыл своей машиной подбитый танк сослуживца

10:59 14.06.2023
В ходе боя танк старшего лейтенанта Михаила Арефьева получил 14 попаданий из противотанковых средств противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Командир танковой роты старший лейтенант Михаил Арефьев в ходе боев на Южно-Донецком направлении заметил, что второй танк взвода подбит. Он заслонил подбитую боевую машину корпусом своего танка и продолжил вести огонь, пока экипаж эвакуировался. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«В ходе боя танк старшего лейтенанта Арефьева получил 14 попаданий из противотанковых средств противника, в результате которых боевая машина вышла из строя. Покинув с экипажем танк, старший лейтенант Арефьев огнем из стрелкового оружия обеспечил подход экипажа второго танка к своей позиции, после чего вывел оба экипажа с территории противника», - сообщил Чехов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа танка Т-90 в зоне спецоперации. Накануне президент Владимир Путин назвал Т-90 лучшим в мире. По его словам, российский танк стреляет точнее и дальше и лучше защищен, чем зарубежные машины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:43 В стране и мире
В Госдуме опровергли сообщения о гибели депутата Делимханова
11:29 В стране и мире
Обстановку в Херсонской области после разрушения ГЭС признали ЧС федерального характера
10:38 ОПК
Путин поручил принять меры для участия ВЭБ в финансировании инноваций в сфере беспилотников
10:43 В стране и мире
Сальдо доложил Путину о работе по ликвидации аварии на Каховской ГЭС
10:42 В стране и мире
Виновный в разливе бензина на Лене танкер уплыл из Иркутской области
Популярное
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Видео
Путин назвал придурками тех, кто бьет по гражданским объектам
Смертельный прыжок с парашютом рязанского бизнесмена в Коломне попал на видео
Лукашенко заявил, что еще жив и будет жить
В Египте мумифицируют убившую россиянина акулу
Видео
«Товарищ Верховный главнокомандующий, я жив»: Путин вновь поговорил с награжденным Звездой Героя Жулановым
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.