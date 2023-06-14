Российский танкист на поле боя прикрыл своей машиной подбитый танк сослуживца

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Командир танковой роты старший лейтенант Михаил Арефьев в ходе боев на Южно-Донецком направлении заметил, что второй танк взвода подбит. Он заслонил подбитую боевую машину корпусом своего танка и продолжил вести огонь, пока экипаж эвакуировался. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«В ходе боя танк старшего лейтенанта Арефьева получил 14 попаданий из противотанковых средств противника, в результате которых боевая машина вышла из строя. Покинув с экипажем танк, старший лейтенант Арефьев огнем из стрелкового оружия обеспечил подход экипажа второго танка к своей позиции, после чего вывел оба экипажа с территории противника», - сообщил Чехов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа танка Т-90 в зоне спецоперации. Накануне президент Владимир Путин назвал Т-90 лучшим в мире. По его словам, российский танк стреляет точнее и дальше и лучше защищен, чем зарубежные машины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.