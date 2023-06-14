Пограничники задержали двоих эстонцев, пересекших границу России

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Вчера российские пограничники задержали двоих логистиков эстонского департамента полиции и пограничной охраны, по ошибке заехавших на квадроцикле на территорию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Они находились возле пограничного пункта Саатсе, где знакомились с участком границы, на котором планируются работы по уходу», - заявили накануне в эстонском департаменте.

Там назвали произошедшее человеческой ошибкой. Отмечается, что логистики ошиблись в выборе дороги и заехали лишь на несколько метров в глубь территории России.

«Сейчас делаем все от нас зависящее, чтобы наши работники как можно скорее вернулись в Эстонию», - заявил префект Лыунаской префектуры Валло Коппель.

Напомним, в начале мая француз протаранил шлагбаум на польско-российской границе. Инцидент произошел у села Гжехотки.

Мужчина заявил, что хочет жить в России. Однако документов, которые дают право на пересечение границы, у него не было.