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Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши

Анна Назайкина
17:44 04.05.2023
Мужчину штрафовали за попытку пересечения госграницы с применением силы.
© Видео: Straz Graniczna, YouTube © Фото: Straz Graniczna, YouTube
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Француз протаранил шлагбаум на польско-российской границе. Об этом сообщили польские пограничники. Инцидент произошел 2 мая у села Гжехотки.

Мужчина заявил, что хочет жить в России. Как утверждается, сначала он приехал на автомобильный пункт пропуска утром. Однако документов, дающих право на пересечение границы, у него не было, мужчине не разрешили покинуть Польшу.

Затем уже через несколько часов он снова прибыл на границу, однако в этот раз он решил не общаться с пограничниками. Настойчивый француз на скорости протаранил шлагбаум.

Когда сотрудник погранслужбы начал расстилать ленту с шипами для принудительной остановки автомобиля, мужчина затормозил. В его машине было обнаружено 11 единиц охотничьих патронов, на ввоз которых в Польшу у него не было разрешения.

Его штрафовали за попытку пересечения госграницы с применением силы. Разрешения на ввоз патронов в Польшу у него не было, за что он был оштрафован еще на 500 злотых.

Ранее появились сообщения, что Польша собирается возвести «электронное» заграждение на границе с РФ.

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