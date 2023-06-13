В Херсонской области обнаружили тело девятого погибшего из-за прорыва Каховской ГЭС

В экстренных службах сообщили, что погибшей оказалась женщина 1950 года рождения.

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Сотрудники спасательных служб обнаружили тело женщины в Херсонской области после прорыва Каховской гидроэлектростанции и масштабного затопления, таким образом, общее количество погибших в результате происшествия достигло девяти.

«В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия», - рассказали ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства также напомнил, что двое из восьми погибших, о которых сообщалось ранее, стали жертвами обстрела пункта эвакуации со стороны украинских боевиков. В общей сложности к настоящему времени известно о 86 пострадавших, из них 84 госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение, заключили в экстренных службах.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 6 июня киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, совершив террористическое преступление. По словам главы МО РФ, целью подрыва гидроэлектростанции была переброска националистами своих подразделений и техники с Херсонского направления в район своих наступательных действий.