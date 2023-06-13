Режим ЧС ввели в районе столкновения двух танкеров на Лене

Губернатор Иркутской области заявил, что сейчас уточняется объем нефтепродуктов, попавших в воду.

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В Киренском районе Иркутской области из-за столкновения двух танкеров на реке Лена введи режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев. По его словам, в данный момент уточняется объем нефтепродуктов, попавших в воду.

Губернатор Иркутской области сообщил, что сейчас власти активно работают над тем, чтобы не допустить забор воды из реки. По его словам, имеется необходимый объем сорбента и боновых заграждений.

Напомним, накануне стало, что на реке Лена столкнулись два танкера. Инцидент случился в районе населенного пункта Алексеевск.

В результате цистерна с бензином получила повреждения. Произошла утечка топлива.