Стадион итальянской команды «Монца» могут назвать в честь Берлускони

В городском совете Монцы заявили, что имя Сильвио Берлускони навсегда останется связанным с городом.

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В итальянском городе Монца могут назвать домашний стадион одноименной футбольной команды в честь бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, который скончался накануне в возрасте 86 лет. С соответствующим предложением выступил городской совет.

«Городской совет поручает принять резолюцию, касающуюся запроса о присвоении стадиону "Бриантео" имени Сильвио Берлускони», - приводит сообщение горсовета сайт журналиста телеканала Sky Sports Джанлуки ди Марцио.

В органе местного самоуправления также отметили, что имя итальянского политика навсегда останется связанным с городом, поскольку именно под его руководством футбольный клуб «Монца» достиг исторического достижения - вышел в высший дивизион национального чемпионата (Серия А), при этом сумел сохранить прописку на следующий сезон.

Напомним, лидер партии «Вперед, Италия» на протяжении 30 лет был владельцем «Милана». В сентябре 2018 года он занял аналогичный пост в «Монце», которая на тот момент выступала в третьем по силе дивизионе чемпионата страны. Весной прошлого года команда впервые в своей истории вышла в Serie A, в дебютном сезоне коллектив занял 11-е место в турнирной таблице.