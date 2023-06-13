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NOS: ошибки в фамилиях мешают нидерландским банкам блокировать российские активы

Анна Касаткина
09:00 13.06.2023
Центробанк страны выяснил, что треть финансовых учреждений не справляются с блокировкой счетов.
NOS: ошибки в фамилиях мешают нидерландским банкам блокировать российские активы
© Фото: Lilly, imagebroker.com, GlobalLookPress
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Треть банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не смогли отследить и заморозить активы россиян из санкционного списка, в том числе из-за ошибок в написании фамилий. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на исследование Центробанка страны.

Регулятор проверил 31 учреждение и треть их них оказалась не способна отыскать все российские активы. Как отметили в Центробанке, это происходит, в частности, из-за того, что фамилии могут быть написаны с ошибками. Например, фамилия российского президента Владимира Путина в английской транслитерации выглядит как Putin, а в голландской - Poetin.

На текущий момент Нидерландам удалось заморозить принадлежащие россиянам 644,5 миллиона евро, уточняет NOS. Под санкциями Евросоюза находятся 1473 человека и 207 компаний.

В мае в Евросоюзе рассказали, что с начала российской спецоперации заблокировали 24,1 миллиарда российских активов.

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