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В ICAN заявили, что США разместили в Европе около 150 ядерных боеголовок

Максим Крюков
08:58 13.06.2023
Представитель ICAN Алисия Сандерс-Закре заявила, что официального подтверждения этой информации пока нет.
В ICAN заявили, что США разместили в Европе около 150 ядерных боеголовок
© Фото: Armin Weigel, dpa, GlobalLookPress
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Соединенные Штаты Америки разместили на своих авиабазах в пяти европейских странах около 150 ядерных боезарядов, однако эта информация официально не подтверждена. С таким заявлением выступила координатор по политике и исследованиям Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре, сославшись на оценки неназванных «экспертов гражданского общества».

«Хотя нет официального подтверждения или опровержения, мы знаем, что имеется ядерное оружие, размещенное в пяти странах в Европе и Азии - в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции», - приводит ее слова ТАСС.

Сандерс-Закре при этом не сообщила, когда именно Вашингтон разместил свои ядерные боеголовки.

Программный координатор коалиции Сьюзи Снайдер в свою очередь напомнила, что после выборов 2009 года в ФРГ в коалиционном соглашении говорилось об «усилиях по выводу американского оружия с германской территории». По ее словам, «облако секретности начало разрушаться».

Накануне стало известно, что расходы США на ядерное оружие в размере 43,7 млрд долларов превышают аналогичные траты следующих восьми стран, обладающих собственными ядерными арсеналами. Как отметила Сандерс-Закре, Соединенные Штаты и другие государства, обладающие ядерным оружием, увеличивают свои расходы и модернизируют арсенал: строят современные подлодки и самолеты для запуска ядерных ракет.

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