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Расходы США на ядерное оружие в размере $43,7 млрд превышают аналогичные траты следующих восьми стран, обладающих собственными ядерными арсеналами. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной компании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

«Я, конечно, думаю, что расходы США на ядерное оружие чудовищны: 43,7 миллиарда долларов. Невозможно уложить в голове такую сумму денег. Вы знаете, мы пытаемся разложить это по полочкам и подумать, как эти деньги можно было бы лучше потратить на зарплату медсестер, например, на медицинское оборудование или на борьбу с изменением климата», - цитирует РИА Новости заявление координатора.

Сандерс-Закре добавила, что Вашингтон и другие страны, обладающие ядерным оружием, увеличивают свои расходы и модернизируют арсенал: строят современные подлодки и самолеты для запуска ядерных ракет. В этом году, сообщила эксперт, отмечается небольшое сокращение трат США на ядерное оружие, но сумма все равно невероятно раздутая. Ранее в докладе Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) говорилось, что мировые расходы на ядерное оружие увеличились в 2022 году до $82,9 млрд, США потратили больше, чем все остальные ядерные державы вместе взятые.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал диалог с США по поводу ядерного вооружения чрезвычайно важным. По словам представителя Кремля, Россия остается открытой к диалогу. В таких важных и чувствительных вопросах ощущается острейший дефицит взаимного доверия, уточнил Песков.