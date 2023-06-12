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ICAN: траты США на ядерное оружие превышают расходы следующих восьми стран

Ян Брацкий
20:30 12.06.2023
Согласно отчетам Международной компании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), страны - обладательницы ядерного оружия модернизируют средства доставки и увеличивают арсеналы.
ICAN: траты США на ядерное оружие превышают расходы следующих восьми стран
© Фото: Bryan Smith ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Расходы США на ядерное оружие в размере $43,7 млрд превышают аналогичные траты следующих восьми стран, обладающих собственными ядерными арсеналами. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной компании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

«Я, конечно, думаю, что расходы США на ядерное оружие чудовищны: 43,7 миллиарда долларов. Невозможно уложить в голове такую сумму денег. Вы знаете, мы пытаемся разложить это по полочкам и подумать, как эти деньги можно было бы лучше потратить на зарплату медсестер, например, на медицинское оборудование или на борьбу с изменением климата», - цитирует РИА Новости заявление координатора.

Сандерс-Закре добавила, что Вашингтон и другие страны, обладающие ядерным оружием, увеличивают свои расходы и модернизируют арсенал: строят современные подлодки и самолеты для запуска ядерных ракет. В этом году, сообщила эксперт, отмечается небольшое сокращение трат США на ядерное оружие, но сумма все равно невероятно раздутая. Ранее в докладе Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) говорилось, что мировые расходы на ядерное оружие увеличились в 2022 году до $82,9 млрд, США потратили больше, чем все остальные ядерные державы вместе взятые.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал диалог с США по поводу ядерного вооружения чрезвычайно важным. По словам представителя Кремля, Россия остается открытой к диалогу. В таких важных и чувствительных вопросах ощущается острейший дефицит взаимного доверия, уточнил Песков.

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