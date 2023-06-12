ТАСС: в Новой Москве обнаружили тело депутата из Югры Александра Колодича
В прокуратуре Москвы сообщили, что на теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений.
© Фото: moscowproc, Telegram
В подвале частного домовладения в поселении Сосенское в Новой Москве было найдено присыпанное землей тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Как уточняет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, убитым оказался депутат Александр Колодич из Югры.
Экспертное мнение и аналитика