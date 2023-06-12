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ТАСС: в Новой Москве обнаружили тело депутата из Югры Александра Колодича

Максим Крюков
13:20 12.06.2023
В прокуратуре Москвы сообщили, что на теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений.
ТАСС: в Новой Москве обнаружили тело депутата из Югры Александра Колодича
© Фото: moscowproc, Telegram
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В подвале частного домовладения в поселении Сосенское в Новой Москве было найдено присыпанное землей тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, убитым оказался депутат Александр Колодич из Югры.

© moscowproc, Telegram

Кроме того, по данным прокуратуры, в доме находилась женщина 1968 года рождения, которую с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. Отмечается, что телесные повреждения супругам нанес рабочий, который помогал им ухаживать за приусадебным участком. Сотрудниками правоохранительных органов быстро удалось установить личность подозреваемого, после чего он был задержан.

Расследованием уголовного дела в отношении 36-летнего подозреваемого занимается первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Ранее в сгоревшей на востоке Москвы квартире нашли тело 32-летнего мужчины, пристегнутого наручниками к посудомоечной машине. В причинах возгорания предстоит разобраться специалистам пожарно-технической экспертизы. О погибшем известно, что он часто злоупотреблял спиртным.

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