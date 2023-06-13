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В Краснодаре тушат сильный пожар на НПЗ

Анна Касаткина
08:12 13.06.2023
В тушении пожара принимают 130 человек и 26 единиц техники.
© Видео: Топор Live Telegram © Фото: Топор Live Telegram
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Пожар произошел на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. Загорелась установка по сжиганию избыточного газа, расположенная на газовой колонке, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 6.21. В тушении задействовали 130 человек личного состава и 26 единиц техники.

«В 6.58 пожар был локализован, угрозы распространения нет.  Пострадавших нет. Причины пожара уточняются», - заявили в оперштабе.

Ранее в Краснодарском крае горел Афипский нефтеперерабатывающий завод. Загорелась установка по перегонке мазута после прилета беспилотника на территорию предприятия.

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