В Краснодаре тушат сильный пожар на НПЗ

В тушении пожара принимают 130 человек и 26 единиц техники.

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Пожар произошел на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. Загорелась установка по сжиганию избыточного газа, расположенная на газовой колонке, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 6.21. В тушении задействовали 130 человек личного состава и 26 единиц техники.

«В 6.58 пожар был локализован, угрозы распространения нет. Пострадавших нет. Причины пожара уточняются», - заявили в оперштабе.

Ранее в Краснодарском крае горел Афипский нефтеперерабатывающий завод. Загорелась установка по перегонке мазута после прилета беспилотника на территорию предприятия.