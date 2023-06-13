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Старовойт сообщил об обстреле приграничных поселков Курской области

Максим Крюков
07:54 13.06.2023
По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, украинские националисты продолжают вести обстрел по населенным пунктам.
Старовойт сообщил об обстреле приграничных поселков Курской области
© Фото: gubernator_46, Telegram
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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром 13 июня поселки Глушково и Теткино подверглись обстрелам со стороны украинских националистов. В результате ударов оказались поврежденными несколько домовладений.

«С раннего утра со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе. На данный момент в Теткино пострадало 9 домов, два из них загорелись», - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава региона сообщил о проблемах в населенном пункте с газо- и электроснабжением. Осколками снаряда также посекло автомобиль. О пострадавших информация пока не поступала.

© gubernator_46, Telegram

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа. По его словам, населенный пункт обстреляли из минометов. Глава региона заявил, что при обстреле никто не пострадал.

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