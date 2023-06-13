Старовойт сообщил об обстреле приграничных поселков Курской области
По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, украинские националисты продолжают вести обстрел по населенным пунктам.
© Фото: gubernator_46, Telegram
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром 13 июня поселки Глушково и Теткино подверглись обстрелам со стороны украинских националистов. В результате ударов оказались поврежденными несколько домовладений.
«С раннего утра со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе. На данный момент в Теткино пострадало 9 домов, два из них загорелись», - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава региона сообщил о проблемах в населенном пункте с газо- и электроснабжением. Осколками снаряда также посекло автомобиль. О пострадавших информация пока не поступала.
Экспертное мнение и аналитика