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Расчеты РСЗО «Торнадо-С» ударили по скоплению сил противника в районе Звановки

Анна Касаткина
07:08 13.06.2023
В минувшие сутки подразделения «Южной» группировки отразили две попытки врага провести разведку боем, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Расчеты РСЗО «Торнадо-С» Южного военного округа ударили по скоплениям живой силы врага в районе населенного пункта Звановка. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки сил «Юг» Вадим Астафьев.

«Расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" артиллерийского соединения Южного военного округа нанесли ракетные удары по скоплениям живой силы подразделений ВСУ в районе населенного пункта Звановка», - сообщил он.

Артиллерией группировки также уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Красное, взводный опорный пункт 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Марьинке и группа пехоты в районе Григоровки. Помимо этого, подразделения «Южной» группировки отразили две попытки врага провести разведку боем в районе Новоселовки, Яковлевки, Раздоловки и Красного, добавил Астафьев.

Ранее российские бойцы рассказали, как громят врага на Южно-Донецком направлении. Противник в попытках прорвать оборону не считается с потерями, отметили они.

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