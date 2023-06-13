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Украинские националисты терпят неудачу на Южно-Донецком направлении. Благодаря хорошо подготовленной линии обороны, российские военные успешно отбивают все атаки боевиков. Киевский режим буквально забрасывает наших бойцов пехотой. Живую силу подвозят небольшими группами, но, как правило, они не успевают даже ничего сделать.

Те, кто смог выжить после артиллерийского удара, попадают в плен. Но таких немного. Среди счастливчиков, например, оказался мобилизованный из 31-й механизированной бригады националистов.

«Выходили на боевую задачу взять высоту. У нас был провал. Наша рота разгромлена. Спасибо людям, которые меня брали в плен. Я остался жив», - говорит военнопленный Сергей Попов.

Надеясь прорвать линию обороны, противник предпринимает яростные атаки. Враг даже не считается с потерями. Боевики бросили в бой старую советскую технику и новую натовскую. Однако ничто не помогает.

Расчеты противотанковых ракетных комплексов Восточного военного округа одинаково хорошо поражают весь модельный ряд боевых машин украинских националистов.

«Все горит прекрасно. Самое главное - обездвижить. А потом уже дорабатывается», - говорит оператор ПТРК с позывным «Михалыч».

По его словам, на украинской стороне иностранная не только техника, но и наемники. Их видели и слышали неоднократно.

Напомним, накануне Минобороны РФ показало кадры, как при помощи ударных дронов российские военные уничтожили опорный пункт украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Операторы БПЛА вскрыли позиции боевиков с оборудованными долговременными укреплениями. Точным ударом дронов опорный пункт с живой силой был уничтожен.