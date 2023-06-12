Ударные дроны уничтожили украинский опорный пункт на Южно-Донецком направлении
Операторы БПЛА вскрыли позиции украинских боевиков долговременными укреплениями и уничтожили их.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Опорный пункт украинских националистов на Южно-Донецком направлении уничтожили при помощи ударных дронов российские военные. Кадры ликвидации показало Минобороны России.
Операторы дронов вскрыли позиции боевиков с оборудованными долговременными укреплениями. Точным ударом дронов опорный пункт с живой силой был уничтожен.
Ранее военное ведомство показало, как ударные беспилотники уничтожают украинские танки.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.