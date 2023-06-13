Мантуров анонсировал создание российского дальнемагистрального самолета

Предполагается, что авиалайнер поднимется в воздух после 2028 года.

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В России ведется разработка собственного дальнемагистрального авиалайнера. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, самолет поднимется в воздух не раньше 2028 года.

«Возможно, в промежутке 2028-2030 годов, но точно не раньше», - отметил Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

Также в ходе беседы с журналистами заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли пообещал, что вскоре в детских магазинах появится больше российских машинок, самолетов и другой техники. Изготовители игрушек уже активно сотрудничают с производителями отечественного транспорта.

«Очень важная задача – продвигать нашу отечественную высокотехнологичную продукцию, в том числе среди детской аудитории», - добавил Денис Мантуров.

Во время интервью он также сообщил о том, что Россия является полностью технологически независимой в производстве высокочистого неона. В данный момент ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов.

«Мы одни из лидеров с точки зрения технологии производства высокочистых инертных газов – ксенона, криптона и неона. Наши технологии позволяют получать эти газы с лучшими показателями чистоты в мире», - отметил Денис Мантуров.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что правительство РФ выделит Объединенной авиастроительной корпорации почти 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета. Средства пойдут на реализацию проекта в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».