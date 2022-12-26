Кабмин РФ выделит 900 млн рублей на проект дальнемагистрального самолета
Правительство России выделит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) почти 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Предоставить в 2023 году из федерального бюджета бюджетные инвестиции публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация"... в размере 896868,9 тысячи рублей», —говорится в документе.
Как уточняется, средства пойдут на реализацию проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».
Весной 2018 года стало известно, что Россия и Китай начали проектирование широкофюзеляжного самолета CR929. Проектная дальность полета лайнера составляет 12 тысяч километров, в качестве силовой установки будет использоваться двигатель ПД-35.
Изначально выполнить первый испытательный полет лайнера планировалось в 2023 году, а начать поставки заказчикам — после 2025 года, однако из-за событий в мире эти сроки сдвинулись. В августе текущего года гендиректор ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что проект самолета должен быть актуализирован в связи с последствиями пандемии и новых антироссийских санкций.