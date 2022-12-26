Кабмин РФ выделит 900 млн рублей на проект дальнемагистрального самолета

Средства из бюджета в 2023 году получит Объединенная авиастроительная корпорация.

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Правительство России выделит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) почти 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предоставить в 2023 году из федерального бюджета бюджетные инвестиции публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация"... в размере 896868,9 тысячи рублей», —говорится в документе.

Как уточняется, средства пойдут на реализацию проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Весной 2018 года стало известно, что Россия и Китай начали проектирование широкофюзеляжного самолета CR929. Проектная дальность полета лайнера составляет 12 тысяч километров, в качестве силовой установки будет использоваться двигатель ПД-35.

Изначально выполнить первый испытательный полет лайнера планировалось в 2023 году, а начать поставки заказчикам — после 2025 года, однако из-за событий в мире эти сроки сдвинулись. В августе текущего года гендиректор ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что проект самолета должен быть актуализирован в связи с последствиями пандемии и новых антироссийских санкций.