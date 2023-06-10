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Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удары по военным объектам боевиков

07:00 10.06.2023
После нанесения удара по целям летчики «Грачей» выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи российских штурмовиков Су-25 «Грач» отработали удары по целям и уничтожили позиции украинских боевиков в зоне спецоперации. Минобороны РФ опубликовало кадры их боевых вылетов.

Как уточнили в ведомстве, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения средств поражения летчики выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром. Там штурмовики осмотрели специалисты инженерно-технического состава. Они также подготовили авиационную технику к следующему вылету.

Ранее Минобороны России показало кадры ударов российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по пункту управления украинских националистов. В результате боевого применения была уничтожена бронетехника противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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